Trieste, 22 dic. (askanews) - Regione Friuli Venezia Giulia e Land Carinzia ribadiscono il comune interesse al progetto Pramollo, che prevede la realizzazione di una funivia di collegamento con il comprensorio sciistico di Nassfeld, e confermano la disponibilità finanziaria con una partecipazione pubblica al project financig al 70 per cento del budget complessivo, ma chiedono alla società proponente - Doppelmayr - di chiarire con urgenza quale sia la posizione definitiva dell'azienda. Questo l'esito del vertice tra la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani e il governatore della Carinzia Peter Kaiser che si è svolto nella sede del Land a Klagenfurt, alla presenza dell'assessore regionale alle Infrastrutture Mariagrazia Santoro e del vicegovernatore e assessore alle Finanze carinziana Gaby Schaunig. "Si è trattato di una riunione molto importante dal punto di vista politico perchè Friuli Venezia Giulia e Carinzia hanno ribadito l'interesse per il progetto e l'impegno che a suo tempo è stato preso dalle rispettive amministrazioni regionali. Per noi resta un progetto strategico e oggi lo abbiamo detto con chiarezza agli altri soggetti", ha affermato Serracchiani.