Trieste, 17 gen. (askanews) - Il recupero del pontone galleggiante Ursus è parte costitutiva della valorizzazione degli spazi culturali del Porto Vecchio di Trieste, sostenuta concretamente dallo stanziamento ministeriale di 50 milioni di euro alla Regione Fvg. Inoltre, ad integrarsi armonicamente con il futuro Polo museale, potrebbe giungere l'incrociatore Vittorio Veneto. Questo il concetto riaffermato oggi a Trieste dalla presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, nel corso dell'incontro con Fabrizio Pertot e Roberto De Gioia, rispettivamente presidente e vicepresidente della Guardia costiera ausiliaria regionale, società di fatto proprietaria dell'Ursus. Entro un paio di settimane, come ha sottolineato Serracchiani, l'iter procedurale farà un altro significativo passo in avanti con la sottoscrizione del protocollo operativo per individuare, fra Regione, Autorità portuale e Comune, i soggetti attuatori delle opere. Lavori che riguarderanno, oltre all'Ursus, il Polo museale, la viabilità interna, il trasferimento in Porto vecchio del Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (Icgeb) e il recupero dell'immobile detto La locanda.