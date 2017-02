Tieste, 22 feb. (askanews) - Questo nuovo servizio "è un nuovo salto sia di qualità sia di quantità del porto di Trieste, perchè ci permette di mettere più merci sul treno e di portarle soprattutto a destinazioni che non avremmo mai pensato neanche nei sogni più rosei del sottoscritto". Lo ha affermato il presidente d'Autorità di Sistema portuale dell'Adriatico orientale Zeno D'Agostino a margine del taglio del nastro del nuovo servizio intermodale dello scalo giuliano sulla direttrice Kiel-Goteborg. "Siamo il primo porto italiano che fa questo tipo di attività - ha aggiunto - ed è chiaro che si innesca un circolo virtuoso: più treni facciamo, più si creano le condizioni per farne anche degli altri. Lo abbiamo già visto nel 2015, nel 2016 e lo vedremo anche nel 2017". "E' anche un salto di qualità del porto perchè naturalmente questo treno non è solo quantità, ma è anche un grande messaggio che diamo al mercato e che diamo al paese. Riusciamo cioè finalmente - ha precisato D'Agostino - ad essere un porto competitivo con quelli che sono i bacini di mercato dei porti del Nord Europa, e questo treno sancisce sicuramente questo tipo di traguardo. Ed è per questo che questo treno oggi - conclude D'Agostino - vede il supporto delle istituzioni e dei privati, ma anche dei terminalisti che sono in competizione. Oggi infatti sono qui presenti perchè questo nuovo servizio è un simbolo della crescita del porto nel suo complesso".