Trieste, 10 feb. (askanews) - La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell'assessore a Politiche sociali e Famiglia, Maria Sandra Telesca, parteciperà, come soggetto proponente, all'Avviso pubblico 4/2016 con una proposta progettuale del valore di 879.700 euro per interventi volti a contrastare la grave emarginazione adulta e la condizione di senza dimora in Friuli Venezia Giulia. Si tratta dell'Avviso pubblico da finanziare a valere sul Fondo sociale europeo, programmazione 2014-20, Programma operativo nazionale (Pon) "Inclusione" e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti, programmazione 2014-20, Programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale di base (Po I Fead) con cui il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali mette a disposizione risorse dirette a finanziare proposte d'intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia. "Dai dati dell'Osservatorio regionale di protezione sociale, forniti dalle Caritas diocesane del Friuli Venezia Giulia - ha indicato Telesca - risulta che il più esteso fenomeno della grave emarginazione adulta coinvolge in modo diffuso le realtà regionali corrispondenti agli ambiti territoriali dei Servizi sociali dei comuni (Ssc) di cui fanno parte i comuni di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone. Trieste è l'unico Comune del territorio regionale che registra un numero di persone senza dimora superiore a 400 unità".