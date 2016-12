Monfalcone (GO), 28 dic. (askanews) - Parte nel pomeriggio da Monfalcone in provincia di Gorizia, per anni ritenuta "la Stalingrado d'Italia" da parte della sinistra, il tour attraverso l'Italia di Roberto Speranza, esponente della minoranza del Pd.

"La Lega Nord che vince nella città dei cantieri navali significa che quando il centrosinistra smette di rappresentare la spinta contro le disuguaglianze finisce per consegnare i cittadini, pure quelli delle "vecchie" roccaforti, nelle mani dei populisti", spiega Speranza al 'Messaggero Veneto'.

"Se perdiamo il contatto con i bisogni immediati di quel pezzo di società italiana che non capisce più come ci stiamo muovendo regaliamo il Paese a Grillo oppure a Salvini", aggiunge Speranza. Il limite 'più grande' della segreteria Renzi è, secondo l'esponente dem, quello "di avere insistito nel difendere la posizione di un Pd che ha sempre raccontato un'Italia uscita dalla crisi, quando invece una parte significativa del Paese continua a sentirsi con entrambi i piedi in mezzo alle difficoltà". Una segreteria, conclude Speranza che sollecita un cambio di rotta, "apparsa capace, molto spesso, di rappresentare il pezzo di società che sta meglio, schierandosi a fianco dei primi e mai degli ultimi".