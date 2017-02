Udine, 20 feb. (askanews) - "Sarebbe abbastanza curioso il calcolo secondo il quale chi esce oggi poi possa allearsi di nuovo tra qualche mese, sarebbe surreale e complesso. La scissione mi pare oggettivamente fondata sul no a una persona". Debora Serracchiani, presidente del Friuli Venezia Giulia e già vicesegretaria del Pd, affida al 'Messaggero Veneto' di Udine le prime considerazioni, dopo l'assemblea di ieri, sugli sviluppi interni al Pd e sulla prospettiva della scissione. Alla domanda se con la scissione il governo Gentiloni sarà più debole, Serracchiani risponde. "Ovviamente, soprattutto se come annunciato si creeranno anche due gruppi autonomi in Parlamento. Non certo per il Pd che continuerà a sostenere il Governo Gentiloni convintamente". Quanto alla data delle elezioni politiche anticipate, Serracchiani puntualizza che "si può ipotizzare" il mese di settembre, "ma non c'è una scadenza al governo Gentiloni. Fino a quando riuscirà a fare le cose e a confrontarsi con l'Ue continui a lavorare e a portare avanti le riforme avviate. Non possiamo permetterci di stare fermi".