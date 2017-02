Trieste, 22 feb. (askanews) - "Abbiamo avviato la fase congressuale, lo facciamo come unico partito che lo fa in modo trasparente, pubblico e quindi in diretta, contrariamente a qualcuno che vagheggiava la trasparenza e che dal 2014 non fa più neanche lo streaming". Lo ha detto, a margine di una cerimonia di inaugurazione di un nuovo servizio nel porto di Trieste, la vicesegretaria nazionale del Pd Debora Serracchiani. "Credo - ha aggiunto - che l'attività e la fase congressuale sarà non solo necessaria al Partito Democratico per recuperare idee programmatiche e anche per rilanciare alcuni temi importanti dei governi ultimi che dobbiamo sicuramente riprendere e riadattare e sistemare, ma sarà anche l'occasione di un confronto e di una sintesi della linea politica".

Serracchiani inoltre si è dichiarata contenta che "sia rimasto Emiliano all'interno del partito, che si sia candidato. E' una candidatura assolutamente valida come tutte le altre e auspico anzi che chi fino a ieri ha dichiarato che sarebbe stato fuori dal Pd magari ci ripensi e, con un gesto credo di grande solidarietà nei confronti della comunità che ha contribuito a costruire, torni dentro il Pd".