Roma, 29 gen. (askanews) - "Nel corso di questi quattro anni ho potuto apprezzare la qualità, la professionalità e l'attaccamento del personale regionale all'Ente. Un orgoglio di appartenenza che si unisce a indiscutibili capacità e al desiderio di progredire e migliorare se stessi e il servizio: per questo, a nome dell'Amministrazione regionale che rappresento, ho voluto ringraziare pubblicamente questo impegno durante la conferenza stampa di fine anno". Lo afferma la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani.

"Come in tutte le comunità, è normale - ha aggiunto - che nella massa si possa trovare qualcuno che non dà il massimo o faccia direttamente il furbo. Ma sono comportamenti che vengono censurati in prima battuta da chi lavora seriamente".

Per Serracchiani "la visione del pubblico impiego come ricettacolo di nullafacenti e' antica e ingiusta: forse non sempre nel modo e nei tempi che i cittadini utenti richiedono, però la macchina amministrativa funziona. Bisogna migliorare tante cose, ma nulla di quanto l'Amministrazione regionale aveva in programma di realizzare sarebbe stato fatto senza la collaborazione fattiva di una grandissima maggioranza del personale regionale, nel quale - conclude - voglio includere quello delle aziende sanitarie e degli Enti locali".