Udine, 4 gen. (askanews) - Non è terminato con il 31 dicembre, ma è stato prorogato fino al 31 marzo 2017 il servizio di sportello offerto da Equitalia a Tolmezzo (Ud) che prevede per due volte alla settimana il distacco nel capoluogo carnico di personale dall'ufficio di Udine. Lo ha comunicato la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, la quale prevenendo il rischio di un'interruzione del servizio aveva preso contatto con l'Amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini, per prolungare la presenza dello sportello a Tolmezzo e nel frattempo lavorare affinché diventi permanente e non più temporaneo, anche all'indomani del previsto superamento di Equitalia e della sua inclusione nell'Agenzia delle Entrate. Come ha sottolineato la presidente "garantire ai cittadini di Tolmezzo e della Carnia un ufficio di vicinanza di Equitalia rappresenta la risposta ad un'esigenza concreta e reale, soprattutto in considerazione della necessità di chi ha aderito all'opportunità offerta dal Governo Renzi di rottamazione delle cartelle".