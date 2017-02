Roma, 11 feb. (askanews) - Il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello, e il presidente della I commissione consigliare, Renzo Liva, hanno incontrato ieri i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Tramonti di Sopra e Tramonti di Sotto.

L'incontro è stato l'occasione per fare il punto sulle progettualità dei due Comuni e sulle loro esigenze per far fronte a specifiche necessità dei cittadini. In particolare è stato affrontato il tema della viabilità e della riqualificazione di alcuni tratti stradali.

"Tutta la montagna regionale - ha commentato Bolzonello - necessità di una grande attenzione, soprattutto per bloccare la sua emorragia demografica. È necessario costruire nuove strumenti di supporto al rilancio economico e sociale di questi territori".

