Udine, 20 gen. (askanews) - "Sul tema dell'immigrazione non si nascondono i problemi, le difficoltà o gli errori, ma la vera differenza la fa chi trova le soluzioni e non chi attribuisce le responsabilità. Ecco perché un progetto come questo rappresenta un investimento soprattutto in termini di conoscenza". Lo ha detto, a Udine, la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, alla conferenza stampa di presentazione del progetto Calcioxenìa, alla quale ha partecipato assieme all'assessore regionale a Sport e Solidarietà, Gianni Torrenti, al presidente e al vicepresidente della Lega calcio Friuli collinare, Daniele Tonino e Fabrizio Pettoello, e a tutti i soggetti che hanno dato vita a questo progetto di inclusione e integrazione dei giovani richiedenti asilo. Il progetto prevede che giovani migranti e ragazzi italiani, anche sportivi praticanti, si allenino e scendano in campo per giocare a calcio insieme, per poi condividere il famoso terzo tempo fatto di convivialità e amicizia. "Poiché abbiamo paura di ciò che non conosciamo - ha sottolineato la presidente - l'unico modo per non avere paura è conoscere".