Roma, 11 feb. (askanews) - Vetri, lucerne, gemme, anfore di varie fogge, strumenti medicali e molti altri oggetti di uso quotidiano nell'antichità: tutti caratterizzati da marchi, loghi, firme e i più diversi segni di proprietà e appartenenza. Questo ed altro sarà possibile ammirare visitando la mostra, inaugurata oggi nella sede del Palazzo Meizlik ad Aquileia, Made in Roma and Aquileia promossa e organizzata dalla Fondazione Aquileia in collaborazione con l'assessorato alla Crescita Culturale di Roma Capitale e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali, il Polo Museale del Friuli Venezia Giulia, il Comune di Aquileia e l'Associazione Nazionale per Aquileia.

La rassegna, che rimarrà aperta fino al 31 maggio, comprende ben 156 pezzi del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia oltre ai 150 provenienti dall'esposizione che si è appena chiusa ai Mercati di Traiano di Roma.

La testimonianza che emerge è quella di un'Aquileia dove si produceva, si esportava e si importava: città fondata nel 181 a.C. al limite tra il Mediterraneo e il mondo che si allarga oltre la cerchia alpina, è stata, con il suo importante porto fluviale, un vero e proprio microcosmo.

Un centro dinamico, la porta dell'ingresso da oriente per gli scambi e gli affari, nei quali vigeva le pratiche del bollo, del marchio e del contrassegno: come Roma, Aquileia racconta, attraverso questi piccoli ma efficaci accorgimenti, lo svolgersi nel tempo di un rapporto tra produttore, venditore e acquirente, e tra quest'ultimo e l'oggetto comprato.

"In quest'attualità segnata da divisioni - ha sottolineato la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, intervenuta nel corso dell'inaugurazione - il messaggio è quello di un'Aquileia che duemila anni fa era capace di dialogare e di commerciare con il mondo. Questa mostra restituisce alla città di oggi un'impronta cosmopolita che ne rilancia la missione turistica e culturale".

(Segue)