Roma, 27 feb. (askanews) - Una città racchiude il proprio passato negli angoli delle strade, nelle facciate degli edifici, nella struttura delle piazze. Ogni città è unica perché reca inscritto nel territorio il suo passato. Unica è sicuramente Fiume per la sua storia, per la sua posizione, per l'amore che ha lasciato nel cuore in chi è stato costretto a lasciarla.

Il volto della Fiume antica e di quella moderna è al centro di "Stradario di Fiume - Piazze, vie, colli e moli dal Settecento ad oggi" di Massimo Superina (società di Studi Fiumani - Archivio storico di Fiume, Roma, 2015). La presentazione del libro di Superina è in programma il 2 marzo prossimo alle ore 17,30 presso la Sala Conferenze dell'Accademia d'Ungheria in Roma a Palazzo Falconieri di via Giulia 1. Lo "Stradario di Fiume - Piazze, vie, colli e moli dal Settecento ad oggi" è stato realizzato per la collana Strumenti della Società di Studi Fiumani.

L'evento è organizzato dalla Società di Studi Fiumani - Archivio Museo Storico di Fiume in collaborazione con l'Accademia d'Ungheria a Roma e il patrocinio del Ministero per i Beni e Attività Culturali e del Turismo on. Dario Franceschini, dell'Ambasciata d'Ungheria, dell'Ambasciata di Croazia in Italia, della Città di Fiume-Rijeka e l'adesione di altre istituzioni: l'Università Popolare di Trieste, l'IRCI di Trieste, la Comunità degli italiani di Fiume-Rijeka, Unione Italiana, il Centro ricerche storiche di Rovigno e l'Associazione delle Comunità Istriane. La presentazione vede gli indirizzi di saluto del Direttore dell'Accademia d'Ungheria prof. Istvàn Puskàs, del Sottosegretario degli Affari Esteri sen. Benedetto Della Vedova mentre è previsto un omaggio musicale del Maestro fiumano Francesco Squarcia.

Le caratteristiche del libro, alla presenza dell'autore Massimo Superina, sarann illustrate dai relatori dr. Amleto Ballarini (Presidente della Società di Studi Fiumani), prof. Damir Grubiša (Ambasciatore di Croazia in Italia), dr. Mario Simonovich (Vicepresidente Comunità Nazionale Italiana di Fiume), Prof. Giovanni Stelli (Direttore editoriale della rivista Fiume). Presenta e modera il dott. Marino Micich (Direttore Archivio-Museo Storico di Fiume). Le città contengono i segni culturali di un popolo poiché testimoniano il lavoro di tante generazioni che hanno costruito e modificato il territorio. Tra i segni culturali di un popolo è di fondamentale importanza la lingua. Per comprendere il grande valore di uno strumento quale lo "Stradario di Fiume. Piazze, vie, calli e moli dal Settecento ad oggi" di Massimo Superina ci si deve rifare a un ambito peculiare degli studi geografici quale la geografia linguistica, disciplina che "si propone di seguire sul territorio il variare di certi fenomeni particolari, come i mutamenti di significato di una certa parola oppure l'uso di vocaboli diversi per designare una stessa realtà o ancora la diversità di pronuncia" (Silvio Piccardi, Fondamenti di geografia culturale, Pàtron editore, Bologna, 1994). In questo senso va sottolineato il valore storico e geografico dell'opera di Superina che nell'introduzione ricorda come i nomi delle vie di Fiume cambino a seconda dei periodi storici: "Come comunemente dicono i fiumani 'sotto l'Ungheria' (fino al 1918), 'Sotto l'Italia' (fino al 1945),'sotto la Jugoslavia' (fino al 1991) e 'sotto la Croazia' (fino ad oggi)".

Le differenti designazioni linguistiche e i cambiamenti nella toponomastica cittadina permettono, grazie alle peculiarità del passato di Fiume e alla rigorosa indagine scientifica condotta da Superina, di ricostruire la vita della città quarnerina, luogo che ricopre un posto particolare all'interno della storia italiana. "Quello di Superina - scrive il giornalista Fabio Massimo Penna nel presentare l'evento - non è un semplice lavoro erudito né una ricostruzione nostalgica del passato di un territorio tormentato ma una ricognizione che, attraverso i luoghi, le attività e gli eventi, restituisce il quadro di un popolo coraggioso e laborioso non disposto a chinare il capo di fronte agli schiaffi della storia". E come da un tronco tagliato si riesce a dedurre, grazie ai suoi anelli concentrici, l'età di un albero così dalle sue strade e dai suoi edifici si possono ricostruire la vita e la storia della città di Fiume. In questa accezione riveste una straordinaria importanza la mappa di Fiume del 2010, riportata nello "Stradario di Fiume", in cui le vie e i palazzi hanno una differente colorazione a seconda del periodo di costruzione: ungherese (vie in bianco, palazzi in grigio), italiano (vie e palazzi in giallo) e jugoslavo e croato (strade e piazze in rosa).

C'è tanta Italia nei nomi delle vie fiumane a testimonianza di un attaccamento al bel paese mai venuto meno, di una italianità profonda e sempre sentita. Tra i tanti si ricordano i nomi di italiani di origine dalmata come quelli di Nicolò Tommaseo (via Nicolò Tommaseo nel rione Cittavecchia), scrittore dalla potente sensibilità romantica, autore dello straordinario romanzo "Fede e bellezza" o di Laurana (via Laurana nel rione Borgomarina), cognome di due grandi artisti (non parenti tra di loro) che hanno segnato la storia dell'arte: l'architetto Luciano Laurana, autore tra l'altro della straordinaria facciata dei Torricini del Palazzo Ducale di Urbino, e lo scultore Francesco Laurana, che è stato tra coloro che hanno decorato l'arco di trionfo di Alfonso d'Aragona del Castelnuovo a Napoli. Dopo il 1955 scompaiono dalla toponomastica i personaggi italiani prima che la nascita della nuova Croazia indipendente non consenta il ritorno alle antiche denominazioni come Tiziano, Scarpa, Pomerio, Ciotta, Cambieri e altri.