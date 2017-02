Isonzo, Serracchiani-Vito: Contratto di fiume valorizza Fvg

Udine, 6 feb. (askanews) - Valorizzare sotto il profilo ambientale, turistico, storico e culturale un corso d'acqua molto importante in regione e, al contempo, raggiungere i vari scopi prefissati, attraverso un percorso partecipato, che veda collaborare istituzioni, associazioni, aziende e cittadini che operano lungo l'asta del Natisone. È questo lo scopo del Contratto di fiume, di cui quest'oggi a Cividale si è firmato il memorandum di intenti. A porre la sigla sull'atto sono stati il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, il presidente dell'associazione Parco del Natisone, Claudia Chiabai, i sindaci di nove Comuni interessati dal progetto, l'amministratore unico dell'acquedotto Poiana, Attilio Vuga, e l'autorità di bacino rappresentata da Francesco Baruffi. La firma è avvenuta alla presenza del sindaco della città ospitante la sigla dell'accordo, Stefano Balloch, e quello di Manzano, comune capofila del progetto, Mauro Iacumin nonchè dell'assessore regionale all'Ambiente, Sara Vito. Serracchiani, nel suo intervento, ha evidenziato come questo strumento si inserisce all'interno di una cornice qual è il testo unico dell'ambiente "capace di mettere insieme forze e interessi opposti. Il Contratto di fiume - ha aggiunto la presidente - è assieme il presente e il futuro di questa parte del Friuli Venezia Giulia e deve rappresentare una grande opportunità per coloro i quali lavorano attorno al progetto in modo congiunto".