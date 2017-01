Roma, 11 gen. (askanews) - La presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani ha incontrato oggi a Roma il ministro dell'Interno Marco Minniti per un colloquio nel corso del quale sono stati affrontati svariati aspetti connessi ai fenomeni migratori.

Serracchiani ha riferito che il ministro "anch'egli contrario ai Cie quali sono stati sperimentati finora, sta lavorando a un pacchetto complessivo di proposte, tra cui i Centri per i rimpatri degli irregolari: piccole strutture che smisteranno piccoli numeri. E' previsto inoltre un aumento del personale delle Commissioni per abbattere i tempi di accertamento, ma anche la riduzione dei tempi dei ricorsi, per i quali potrebbe rimanere un solo grado di appello".

"Al ministro ho ribadito personalmente la richiesta - ha continuato Serracchiani - di equiparare anche normativamente per il Friuli Venezia Giulia gli arrivi via terra e via mare; abbiamo quindi condiviso l'importanza della collaborazione istituzionale a tutti i livelli, dall'accordo tra Anci e ministero degli Interno, all'incontro del Governo con le Regioni il prossimo 19 gennaio". Ho apprezzato - ha aggiunto la presidente - il dinamismo impresso dal ministro alle strutture del Viminale, in sinergia con la Difesa e la Farnesina".(Segue)