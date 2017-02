Roma, 11 feb. (askanews) - In relazione allo scoppio che ha interessato la centrale termonucleare di Flamanville in Francia, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) del Friuli-Venezia Giulia segnala di "non aver rilevato durante i normali controlli sul particolato atmosferico alcun aumento di radioattività. Tutti i dati risultano al di sotto dell'attività minima rilevabile per i radionuclidi di interesse".

"Lo scoppio a Flamanville - ricorda l'Arpa - è avvenuto all'esterno dell'isola nucleare e non ha generato fuoriuscita di materiale radioattivo. A riprova di ciò anche il fatto che non c'è stata nessuna notifica di allarme da parte delle Agenzie di controllo internazionali".

I livelli di radioattività ambientale in Friuli Venezia Giulia sono verificati da Arpa e da ISPRA mediante una rete di monitoraggio di cinque centraline che misurano in continuo (H24 e 365gg/anno) l'irraggiamento in aria; è inoltre presente una postazione per la misura del particolato atmosferico, che è di norma verificato ogni 24 ore.

"Le misure proseguono regolarmente con l'ordinaria periodicità e frequenza. In caso di necessità le misure possono essere intensificate dal Centro di radioprotezione di Arpa, reperibile h24", conclude l'Agenzia.