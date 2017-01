Roma, 16 gen. (askanews) - Appuntamento a Roma presso la Sala Giunta del CONI a largo Lauro De Bosis il prossimo 18 gennaio alle ore 11,30, per la presentazione del libro di Abdon Pamich e Roberto Roberti "La grande avventura dello sport fiumano".

Interverranno il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Società di Studi Fiumani Amleto Ballarini, il giornalista sportivo Vanni Loriga e il campione olimpionico Abdon Pamich, con moderatore il direttore dell'Archivio Museo storico di Fiume Marino Micich. È previsto poi un intervento musicale del maestro fiumano Francesco Squarcia.

"La grande avventura dello sport fiumano" di Roberto Roberti e Abdon Pamich, segnala il giornalista Fabio Massimo Penna, è il punto di arrivo di una ricerca storica originale e unica ma resa complessa dalla difficoltà oggettiva nel reperire notizie (a causa dell'esodo molto materiale di archivio è andato perduto). Roberti e Pamich realizzano un testo innovativo e inedito inoltrandosi su di un territorio immacolato, non dissodato dalle ricerche di altri studiosi. Storicizzare gli eventi inerenti le attività sportive a Fiume significa salvare dall'oblio una parte importante della vita e della tradizione della città quarnerina.

Attraverso le imprese e l'impegno profuso dagli abitanti di Fiume nelle attività sportive si può comprendere l'operosità e la solerzia di un popolo capace di attraversare grandi tragedie e di risollevarsi sempre con spirito ottimista e propositivo. Gli stessi autori del libro possono, dal canto loro, vantare un palmares sportivo di tutto rispetto, avendo Pamich vinto nella marcia un oro alle Olimpiadi di Tokyo del 1964 e Roberti partecipato ai campionati del mondo di pentathlon moderno nel 1951 e 1952. Di seguito alcune tappe fondamentali dello sport fiumano, cominciando dal calcio che è sempre stato tra gli sport più praticati. La città quarnerina nel 1926 vede la nascita dell'Unione Sportiva Fiumana che nella stagione 1928-29 disputa il campionato di Divisione nazionale, la massima serie del calcio italiano all'epoca. Tanti sono, inoltre, i calciatori fiumani che si sono messi in evidenza nelle squadre di calcio italiano. Infatti nel 1949 il fiumano Ezio Loik, una delle stelle del grande Torino, muore insieme ai suoi compagni di squadra nella sciagura di Superga e anche Fiume paga il suo tributo a una delle più terribili tragedie dello sport italiano. Ezio Loik, calciatore nato a Fiume nel 1919, con la maglia granata colleziona 176 presenze con 70 gol e vince ben cinque campionati. Nella storia della Roma un posto particolare occupa Rodolfo "Sigfrido" Volk, grande idolo delle folle del campo di Testaccio. In giallorosso Volk disputa 157 gare realizzando 103 reti. Tra i tanti grandi calciatori fiumani ricordiamo anche Mario Varglien, mediano che disputa quattordici campionati nella Juventus, il fratello Giovanni, che con la maglia bianconera colleziona 381 presenze e Costanzo Delfino, giocatore dell'Olimpia e della Fiumana.

Un altro sport molto amato dai fiumani è il nuoto. L'assenza di strutture specifiche non ha mai rappresentato un ostacolo insuperabile per gli sportivi quarnerini che nel periodo di maggior fulgore del nuoto a Fiume trovano un punto di riferimento importante nelle due società "Esperia" e "Fiumana". Le due associazioni ottengono importanti successi a livello nazionale. Sport molto amato da D'Annunzio, che durante la reggenza del Carnaro assiste a importanti regate internazionali, il canottaggio ha grande diffusione a Fiume. Sorgono tante associazioni sportive dal Nautico Quarnero alla Società Canottieri Fiumani alla Società Canottieri Eneo. Proprio quest'ultima ottiene notevoli successi con sei vittorie nei campionati nazionali giovanili e diciassette in gare esordienti, juniores e seniores. Fiume può anche vantare una buona tradizione in attività quali l'alpinismo e lo sci. I due grandi alpinisti, Arturo Colacevich e Carlo Tomsig, realizzano un'impresa storica scalando il Piccolo e Grande Risnjak. Sulla scia dell'entusiasmo generato dai grandi risultati ottenuti da Franco Prosperi ai Giochi Universitari Mondiali in Svizzera, lo sci riceve grande attenzione a Fiume e vengono formati il Gruppo Sciatori Montenevoso e il Gruppo Sciatori Monte Maggiore. Fiume diviene così uno straordinario vivaio di atleti che arrivano a competere a livello regionale e nazionale.

Ancora, il nome di Orlando Sirola (Fiume 1928-Bologna 1995) è legato alla mitica coppia di doppio formata insieme a Nicola Pietrangeli. Nel tennis italiano l'accoppiata Pietrangeli-Sirola raggiunge vette altissime come testimoniano la vittoria al Roland Garros nel 1959 e la finale di Wimbledon nel 1956. Nel torneo di Wimbledon il doppio detiene il record di presenze (42). E di nuovo il fiumano Abdon Pamich, atleta specializzato nella marcia, nel 1964 fa sognare gli italiani vincendo la medaglia d'oro alle olimpiadi di Tokyo. Oltre a questo straordinario exploit bisogna ricordare il bronzo ottenuto alle olimpiadi di Roma del 1960, i due ori e un argento agli europei nonché i tre ori ai giochi del Mediterraneo. Nel campo del pugilato invece si deve ricordare almeno la figura del peso gallo Ulderico Sergo. Nel 1936 Sergo conquista la medaglia d'oro alle olimpiadi di Berlino mentre a livello europeo ottiene due titoli (a Milano nel 1937 e a Dublino nel 1939). Sergo viene insignito per quattro volte del prestigioso Guanto d'Oro negli Stati Uniti.