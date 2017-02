Imprese, Bolzonello-Calenda: accesso più veloce a Fondo garanzia

Trieste, 6 feb. (askanews) - Piena soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello, al termine della riunione odierna a Roma che ha visto il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, incontrare gli assessori regionali competenti. Due i temi su cui si è imperniato il confronto: il Fondo centrale di garanzia destinato alle pmi e le risorse a favore delle aree di crisi non complessa. "Per quanto riguarda il Fondo - ha reso noto Bolzonello - il ministro ha accolto la richiesta delle Regioni che puntano a velocizzare i tempi di accesso per le nostre imprese, con una disponibilità anche a negoziare specifiche esigenze". Il Fondo supporta le imprese di micro, piccole o medie dimensioni iscritte all'apposito Registro rilasciando garanzie a fronte di operazioni di accesso al credito. "Riscontri positivi - ha riferito il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia - sono venuti anche sul tema delle aree di crisi non complessa per le quali Calenda ha manifestato la disponibilità a incrementare il budget delle risorse, così come le Regioni hanno richiesto".