Udine, 20 gen. (askanews) - "Aiutiamoli a casa loro, dicevano una volta azzerando il fondo per la cooperazione internazionale per lo sviluppo e recandosi in Africa soltanto per i diamanti. Oggi noi facciamo delle scelte diverse, chiediamo all'Europa di utilizzare i Fondi strutturali europei per aiutare queste persone a casa loro". Lo ha dichiarato la vice segretaria del Pd e presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, incontrando i giornalisti a Udine. Serracchiani ha criticato l'opposizione che "semplicemente individua le colpe per dare delle responsabilità senza mai dare delle soluzioni. Hanno governato e abbiamo visto come lo hanno fatto". (Segue)