Trieste, 23 feb. (askanews) - Audizione del presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Franco Iacop, Coordinatore della Conferenza dei Consigli regionali, alla XIV Commissione del Senato, competente per le politiche dell'Unione europea, dove ha affrontato temi quali la crisi migratoria, la Brexit, soffermandosi in particolare sui rapporti dei cittadini con l'Europa e le sue scelte. Proprio la Brexit - ha affermato Iacop - ha fatto capire che l'Europa non è per forza il nostro destino, ma un percorso che va scelto e condiviso con i cittadini, perché questi hanno l'ultima parola e, se si sentono inascoltati ed esasperati, scelgono la negazione, il NO, che è una scelta più primordiale e istintiva rispetto al SI, che comporta una riflessione più complessa e un'assunzione di responsabilità. Quello che percepiamo come sistema regionale nel contatto quotidiano con i nostri territori - ha ammonito Iacop - è la preoccupazione dei cittadini che ha cause reali, tangibili. La loro sfiducia è conseguente all'incapacità, a tutti i livelli, di dare risposte concrete e trovare soluzioni. Credo che il malessere diffuso nei confronti dell'Europa stia nella percezione che alcune risposte, forse le più importanti, non possono fornirgliele i loro rappresentanti regionali; quelli nazionali sino a un certo punto.