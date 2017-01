Tolmezzo, 27 gen. (askanews) - Il bilancio dei primi dieci giorni di attività dello Sportello di giustizia di prossimità, con gli oltre 50 accessi degli utenti e le 25 operazioni registrate a sistema, in Friuli Venezia Giulia è positivo. A darne conto è stata, oggi, la presidente della Regione Fvg, Debora Serracchiani, durante l'incontro, nell'ex tribunale di Tolmezzo, sede dello Sportello, con il presidente del Tribunale di Udine Paolo Corder, in cui è stato fatto il punto sull'attività del presidio di giustizia di prossimità, inaugurato di recente. Serracchiani ha sottolineato la proficua collaborazione con il Tribunale di Udine, la soddisfazione degli operatori e degli utenti e la volontà di implementare e migliorare ancora l'attività. La presidente ha anche evidenziato come "il presidio di giustizia, unico in molti contesti italiani, rappresenta non solo una buona prassi ma risponde ad un'esigenza di prossimità dei cittadini laddove il tribunale è stato chiuso".