Trieste, 29 dic. (askanews) - Con tre distinte delibere, proposte dal vicepresidente e assessore alle Attività produttive, Sergio Bolzonello, la Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha approvato in via preliminare un pacchetto di interventi che interessano le aree territoriali colpite da crisi diffusa dell'Isontino, del distretto del Mobile e del distretto della sedia. I tre provvedimenti rientrano nel quadro dell'azione pilota 2.2 del Programma operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale POR-FESR 2014-2020, che punta al rafforzamento delle attività manifatturiere in aree di crisi, attraverso interventi territorialmente mirati, finalizzati al recupero della competitività, alla conservazione dei livelli occupazionali e alla valorizzazione del territorio. Come spiega Bolzonello, gli interventi di sostegno si concretizzeranno in tre specifici e dettagliati "piani di rilancio", che sono il frutto delle proposte maturate ai tavoli di partenariato socio-istituzionale e socio-economico locale istituiti con gli Enti territoriali, le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali per ciascuna area di crisi diffusa. Complessivamente sono a disposizione nel periodo di programmazione del POR-FESR sette milioni di euro. (Segue)