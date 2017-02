Roma, 11 feb. (askanews) - La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, su proposta dell'assessore a Infrastrutture e Territorio, Mariagrazia Santoro, ha stanziato 160mila euro a sostegno dei progetti di riqualificazione delle stazioni ferroviarie di Basiliano e Pinzano al Tagliamento.

Come ricorda Santoro, "nel 2016 la Regione aveva già stanziato 430mila euro per la riqualificazione delle stazioni di Tarvisio, Gemona del Friuli, San Vito al Tagliamento, Cavasso Nuovo e Pontebba, segno che c'è grande attenzione per il recupero di poli di servizio fondamentali non solo per il trasporto pubblico, ma anche per il ruolo che svolgono nel tessuto socio-economico locale".

(Segue)