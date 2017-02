Udine, 3 feb. (askanews) - "Il Governo sarà presente alla Foiba di Basovizza in occasione del Giorno del Ricordo: è un segno che ha un rilievo istituzionale, civile e politico". Lo ha annunciato la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, precisando che, in rappresentanza dell'esecutivo, interverrà alla cerimonia il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova. "Della Vedova ha dedicato un'attenzione costante - ha rilevato la presidente - alle questioni degli esuli, e del nostro confine orientale in generale, mostrando nel tempo una non comune sensibilità culturale e politica alle problematiche di queste terre. La sua presenza va quindi al di là del compito di rappresentanza. E mi auguro che questa partecipazione possa ridare slancio al dialogo del Governo con le associazioni degli esuli, che purtroppo non ha avuto la continuità necessaria a risolvere problemi che giacciono da tempo". Serracchiani ha sottolineato come "la presenza del Governo sia apprezzabile anche per la ricorrenza del 70^ anniversario del Trattato di pace, che la Regione contribuisce a rimeditare in un convegno organizzato nella sede della Giunta. La firma del trattato fu un evento che, se ha posto fine alla minorità internazionale dell'Italia dell'immediato dopoguerra, è stato un trauma drammatico per un pezzo delle nostre terre, che da allora furono definitivamente recise e perdute e che - ha concluso - diede avvio a un lungo e irreversibile esodo".