Trieste, 10 feb. (askanews) - Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, è a Basovizza, sul Carso triestino, per la cerimonia in commemorazione degli infoibati. Ci sono, tra gli altri, anche Giorgia Meloni di FdI, il sottosegretario Benedetto Della Vedova, Maria Stella Gelmini di Forza Italia, la presidente della Regione Friuli Venenzia Giulia Debora Serracchiani, il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza.

"Giorno del Ricordo per 300.000 esuli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia, e per migliaia di innocenti ammazzati nelle foibe dai comunisti slavi - ha twittato Salvini - vergognoso silenzio oggi di quasi tutte le tivù e i giornali, e da sempre di troppe scuole e università, ma noi non dimentichiamo".