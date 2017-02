Trieste, 10 feb. (askanews) - I veri esuli? Per Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, non ci sono dubbi: sono gli istriani ed i dalmati scappati dalla guerra. Salvini, nel Giorno del Ricordo, lo ha ribadito a margine della visita in Porto Vecchio a Trieste, dove si trova il tristemente famoso magazzino 18 che raccoglieva le masserizie di chi scappava da oltre confine.

"Questa è storia - ha detto - onore dunque a chi l'ha tenuta viva. Dispiace che ci sia stato chi ha tentato di nasconderla. Purtroppo per la stragrande maggioranza dei media, questa storia, queste persone non esistono. E' una vergogna".

Salvini ha ricordato che "questi erano fratelli, questi erano veramente nostri concittadini che scappavano dalla guerra e dal terrore, e dalle persecuzioni. Questi, dunque, erano veri esuli. Sono contento che qualcuno abbia mantenuto la memoria che sarebbe stato un dramma perdere."