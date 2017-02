Trieste, 10 feb. (askanews) - "E' sconfortante e sconcertante che ci sia oggi in giro qualcuno che tanta di coltivare l'ideologia, balzana e balorda, del negazionismo". Lo ha detto il vescovo di Trieste, mons. Giampaolo Crepaldi, all'omelia della messa alla foiba di Basovizza.

"In questo Giorno del Ricordo un profondo sentimento di pietà e commozione per le vittime dei tragici eventi delle foibe e per quanti furono costretti all'esodo giuliano-dalmata ci unisce in questo momento e ci ha spinto in questo luogo emblematico che è la foiba di Basovizza, monumento nazionale, per coltivare una doverosa memoria e per pregare il Signore per quanti hanno visto spezzata la loro vita, travolti da altri uomini guidati dall'odio e da ideologie mortifere e disumane", ha detto Crepaldi.

"Il Giorno del Ricordo, anche se istituito tardivamente, è oggi un Giorno che, con legge del nostro Parlamento, segna i termini morali, alti e nobili, della nostra coscienza nazionale, ristabilendo la verità dei fatti, impegnando tutti a dare l'onore della memoria alle vittime e - ha concluso - consegnandoci la responsabilità di operare tutti per la giustizia e la pace".