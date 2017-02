Generali: partnership con Nest su polizze assicurative casa

Roma, 1 feb. (askanews) - Assicurazioni Generali e Nest, parte di Alphabet e ideatore della casa intelligente, stringono una collaborazione per creare un'offerta unica dedicata ai clienti delle polizze assicurative casa in Europa. Lo comunica una nota del gruppo assicurativo triestino.

La partnership sarà avviata in Germania, dove Generali proporrà un'interessante offerta per i clienti di CosmosDirekt, il principale assicuratore diretto nel Paese. Il prodotto sarà disponibile dalla fine di febbraio 2017.

"Tramite l'accordo con Nest, i clienti di Generali potranno ridurre la possibilità di subire danni alla propria famiglia e alla propria casa. Nest Protect rileva sia il fumo che il monossido di carbonio, inviando la segnalazione sullo smartphone dei clienti e fornendo informazioni per iscritto e a colori. La polizza casa fornirà la copertura alla proprietà in caso di danni", spiega la nota.

"Siamo orgogliosi ed entusiasti di entrare in una partnership con Nest e di unire la loro eccellente tecnologia alla nostra offerta assicurativa. Questo accordo rappresenta un'ulteriore tappa fondamentale che conferma il nostro impegno nel creare valore per i nostri clienti tramite l'innovazione. In qualità di leader in Europa continentale dobbiamo continuare ad innovare per fornire ai nostri clienti le soluzioni migliori. Nest aiuterà i clienti di Generali ad avere una vita simpler e smarter", Gian Paolo Meloncelli, Generali Group Strategy & Business Transformation Accelerator.