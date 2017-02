Trieste, 28 feb. (askanews) - "Siamo un Paese ricco, soprattutto di minerali ma anche di prodotti agricoli da esportare, che ha voglia di crescere, fatto di giovani e che sta ricostruendo la propria identità all'insegna della stabilità interna e internazionale. Possiamo essere fonte di grandi opportunità commerciali per voi, e a nostra volta in voi vediamo grandi opportunità per noi". È quanto ha affermato il presidente dell'Assemblea legislativa del Kosovo, Kadri Veseli, nonché capo del PDK (Partito democratico del Kosovo), al presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Franco Iacop, ai vicepresidenti Igor Gabrovec e Paride Cargnelutti, e al presidente dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (Aiccre), Franco Brussa. (Segue)