Trieste, 30 dic. (askanews) - "I rilevamenti su base scientifica attestano che la qualità della sanità del Friuli Venezia Giulia è eccellente ed è in progresso rispetto al 2013 nel 58 per cento degli indicatori: questo è un premio e insieme uno sprone a confermare nell'anno venturo il trend nel 2016". Lo ha affermato l'assessore alla Salute della Regione Friuli Venezia Giulia, Maria Sandra Telesca, riassumendo i risultati ottenuti in Friuli Venezia Giulia nel 2016 in relazione agli obiettivi per il 2017. "Un'indagine della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa - ha rilevato Telesca - indica che la riforma del Friuli Venezia Giulia corre su un ottimo binario e soprattutto che i cittadini ne stanno beneficiando". (Segue)