Università, 8 feb. (askanews) - Grazie al riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario in Friuli Venezia Giulia, avviato con la legge di riforma, sono state attivate al Centro di riferimento oncologico Cro di Aviano e presso gli ospedali di Trieste e Udine, tre Breast Unit, le nuove strutture di cura e assistenza che consentono alle donne di affrontare il tumore al seno con la consapevolezza di essere seguite da un team multidisciplinare di specialisti che garantiscono i più alti standard qualitativi lungo l'intero percorso della malattia. Lo ha ricordato l'assessore regionale alla Salute, Maria Sandra Telesca, che questo pomeriggio è intervenuta a Udine all'incontro pubblico che ha aperto la XIV edizione del "Focus sul carcinoma mammario: aggiornamenti basati sull'evidenza", in programma domani e venerdì e che riunirà i principali esperti nazionali delle varie discipline coinvolte nella diagnosi e cura di questo tumore che, con circa 48 mila casi all'anno in Italia, è il più frequente tra le donne. Se le Breast Unit sono operative presso i tre ospedali hub di riferimento per le patologie tumorali, intorno ad essi, come ha evidenziato Telesca, ruotano unità senologiche e servizi dislocati in sedi diverse, ovvero altri ospedali spoke, connessi ed integrati dal punto di vista funzionale. Il tutto in una logica, ha detto, "di concentrare le attività chirurgiche senologiche laddove la casistica affrontata garantisce livelli elevatissimi di qualità e sicurezza".