Roma, 15 feb. (askanews) - "La riduzione rapida del numero di presenze di migranti a Gradisca è una priorità indifferibile che ho segnalato alle Autorità centrali e che è stata presa in seria considerazione, come dimostra il trasferimento di cento persone fuori dalla nostra regione": lo ha affermato la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, la quale aveva incontrato nei giorni scorsi il sindaco della cittadina isontina Linda Tomasinsing, dalla quale aveva appreso in dettaglio del disagio sociale generato da un fortissimo soprannumero di richiedenti asilo presenti sul territorio, segnato da una sproporzione inedita nel rapporto tra popolazione residente e migranti.

"Questo alleggerimento non è ovviamente sufficiente a risolvere le criticità connesse alla presenza del Cara, perché - ha spiegato Serracchiani - occorrono misure strutturali, che tengano conto concretamente di un flusso proveniente da oltre confine che, pur non essendo emergenziale in sé, deve essere gestito. Un primo obiettivo ragionevole, per noi, punta al dimezzamento delle presenze a Gradisca".(Segue)