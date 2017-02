Udine, 28 feb. (askanews) - Una ricognizione generale sui temi che riguardano l'Uti del Medio Friuli è stata al centro dell'incontro che la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, ha avuto oggi a Udine nella sede della Regione con gli amministratori dell'Unione territoriale che include i Comuni di Basiliano (capofila), Bertiolo, Mereto di Tomba, Sedegliano e Varmo. Erano presenti i primi cittadini di Basiliano, Marco Del Negro, di Mereto di Tomba, Massimo Moretuzzo, di Sedegliano, Ivan Donati, di Varmo, Sergio Michelin, e il vicesindaco di Bertiolo, Emanuele Morelli. I rappresentanti delle amministrazioni dell'Uti hanno evidenziato come il distretto dell'economia solidale possa costituire lo spazio ideale per lo sviluppo di un progetto territoriale che ha già ottime basi nella vocazione dell'area e che fa leva su iniziative già avviate, tra le quali un progetto Interreg Italia-Slovenia già presentato. Tale prospettiva è stata incoraggiata dalla presidente Serracchiani, che ha "invitato l'Uti a perfezionare quanto prima un piano di sviluppo imperniato sull'economia solidale e su alcune priorità strategiche, in modo che la Regione possa concorrere tempestivamente a politiche di raccordo e al sostegno del piano nell'ambito dell'assegnazione delle risorse in assestamento di bilancio".