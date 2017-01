Trieste, 20 gen. (askanews) - I recenti controlli svolti dai Carabinieri dei Nas nei Pronto Soccorso della gran parte delle strutture ospedaliere del Friuli Venezia Giulia, nel quadro delle ispezioni a tappeto che in queste settimane hanno riguardato tutta Italia, hanno registrato ad oggi una situazione regolare, senza malfunzionamenti. A riferirlo alla presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, e all'assessore alla Salute, Maria Sandra Telesca, sono stati i direttori generali del Sistema Sanitario Regionale riuniti oggi a Udine per fare il punto sull'attuazione della riforma e affrontare la pianificazione per il 2017. (Segue)