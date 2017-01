Fvg, Serracchiani: su piccoli Cie c'è volonta dialogo con Minniti

Roma, 5 gen. (askanews) - "Già dalle modalità attraverso le quali si sta precisando il piano del Viminale sui migranti si potrebbe capire che con il ministro Minniti c'e' volontà di dialogo, di approfondimento e collaborazione, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali. Non contrapposizione: lo avrebbe potuto capire anche il senatore Latorre". Lo afferma la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, nell'ambito di un ragionamento sul tema migranti in cui, tra l'altro, replica al presidente della commissione Difesa al Senato, Nicola Latorre, il quale in un'intervista al Corriere della Sera si detto "esterrefatto" dalle critiche di esponenti del Pd all'azione del ministro Minniti, indicando specificamente la vicesegretaria dem.

Ricordando che "il piano del Viminale per la gestione dei rimpatri dei migranti privi di requisiti e per la messa in sicurezza ed espulsione di chi sia socialmente pericoloso sarà condiviso nella prossima Conferenza Stato-Regioni", Serracchiani auspica che "in quella sede prevarrà il senso di responsabilità di tutte le istituzioni e la volontà di imprimere una svolta allo stato delle cose. Penso che gli Italiani se lo aspettino e che non li deluderemo". (Segue)