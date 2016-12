Udine, 28 dic. (askanews) - "Sono due i tipi di ricollocamento di cui ha parlato il Friuli Venezia Giulia nella lettera inviata al ministro degli Interni Marco Minniti: il rimpatrio forzato per le persone che delinquono e per il quale abbiamo chiesto al ministro di verificarne la possibilità di attuazione ed il ricollocamento volontario per le persone che qui da noi hanno imparato un mestiere e che vogliono tornare nel paese d'origine per iniziare un'attività". Lo ha dichiarato la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, a margine di un incontro ad Udine, parlando con i giornalisti della lettera inviata dalla Regione al ministro degli Interni Minniti in cui si chiede di studiare la possibilità di rimpatri per gli immigrati, oltre alla richiesta di un rinforzo della presenza delle Forze dell'Ordine sul territorio regionale. (Segue)