Trieste, 23 dic. (askanews) - "Stiamo affrontando i problemi di lungo periodo di questa regione: dalla Ferriera di Servola alla Terza corsia, al polo intermodale dell'aeroporto di Ronchi. Nell'amministrare si può aspettare che passi la nottata o agire a viso aperto: c'è chi mira a mettere paura ai propri cittadini e chi cerca di affrontare tutti i problemi quotidianamente". Così Debora Serracchiani, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, oggi a Trieste, durante l'incontro di fine anno con i giornalisti. "Non sempre si raggiungono gli obiettivi come vorresti - ha aggiunto Serracchiani -: mi dispiace soprattutto non aver fatto comprendere le difficoltà che toccano a chiunque abbia in questo momento un ruolo di governo, perché i nostri cittadini sono compressi in una crisi di cui non riescono a vedere la fine". "Sicuramente - ha proseguito la presidente della Regione - il 2016 non è stato l'anno dei risultati elettorali e per il centrosinistra non lo è da un po': dobbiamo migliorare le condizioni di vita dei cittadini perché così arrivano anche i risultati". "Voglio ringraziare tutto il personale della Regione e la mia squadra: il nostro è un lavoro corale, - ha concluso Serracchiani -. Continueremo a impegnarci per affrontare le nuove sfide e affrontiamo il 2017 nella convinzione che faremo meglio".