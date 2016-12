Udine, 27 dic. (askanews) - "Abbiamo fatto tutte le riforme dialogando ampiamente, con tutti gli enti locali si può dire uno per uno, cercando di capire esigenze territoriali e culturali. Certo è difficile confrontarsi con chi rifiuta il dialogo a priori, ma non perdiamo la speranza". Lo ha affermato la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, commentando la conferenza stampa di fine anno del presidente della provincia di Udine Pietro Fontanini.

La presidente ha espresso "rammarico per la volontà di proseguire la via dei ricorsi, perché non è bene spostare il dibattito politico nelle aule dei tribunali. Anche il presidente Fontanini sa che il nuovo Statuto regionale è perfettamente costituzionale, ed è un peccato che lo Statuto speciale, una nostra ricchezza, venga strattonato in questo modo".

"Quanto all'idea di dividere la Regione in due province autonome - ha concluso Serracchiani - c'è da chiedersi se proprio si vuole gettare la nostra specialità in pasto ai lupi, che non aspettano altro che di vederci deboli e divisi per poi farne un solo boccone".