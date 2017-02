Trieste, 17 feb. (askanews) - "Il primo tweet di #RegioneFVG durante #ParoleOstili per condividere insieme intenti e fondamenti di una comunicazione civile e partecipativa": è il testo del tweet d'esordio del canale ufficiale Twitter della Regione Friuli Venezia Giulia, attivo da oggi. #RegioneFVG ha avuto il "via" oggi in concomitanza con l'intervento della presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani alla manifestazione promossa alla Stazione marittima di Trieste e dedicata al progetto/manifesto "Parole O_Stili". L'evento odierno, alla presenza della presidente della Camera Laura Boldrini e con Gianni Morandi testimonial d'eccezione, ha segnato l'inizio di una mobilitazione contro il propagarsi dell' "hate speech", dell'odio e della denigrazione in rete attraverso i social network.

I canali social ufficiali "Regione FVG" rappresentano uno spazio di comunicazione fra le istituzioni e i cittadini che offrono informazioni sui servizi, i contributi, i bandi, gli eventi organizzati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, oltre a curiosità e approfondimenti sulle specificità del territorio. Si tratta di spazi di dialogo e discussione che perseguono una comunicazione civile e collaborativa, per ascoltare le opinioni, rispondere alle richieste di informazioni, alle necessità e alle domande.