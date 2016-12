Trieste, 23 dic. (askanews) - "La prossima settimana firmerò il contratto con l'impresa per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori nel primo stralcio del quarto lotto Gonàrs-Nodo di Palmanova". Lo ha annunciato la presidente del Friuli Venezia Giulia e commissario straordinario per l'emergenza della mobilità sulla A4, Debora Serracchiani, intervenendo a una trasmissione dell'emittente triestina Telequattro. "Abbiamo ottenuto risultati importanti - ha osservato Serracchiani - in particolare con gli investimenti fatti sui servizi ferroviari sul porto di Trieste: un lavoro che ci ha permesso di aumentare il numero dei treni in partenza e arrivo da tutta Europa e oltre. Il fatto che il porto di Trieste sia divenuto il primo porto italiano, assieme alla conferma del presidente D'Agostino e del segretario generale Sommariva, credo sia tra i risultati più belli ed importanti per la città di Trieste e per la Regione". Parlando della tempistica, Serracchiani ha ribadito che "dopo l'inizio dei lavori sul terzo lotto, con il cantiere già avviato, ci apprestiamo a firmare tutti gli atti che servono per il quarto lotto, e il 2017 sarà l'anno dell'inizio lavori. Sono molto soddisfatta, perché quando sono arrivata le condizioni dell'opera non erano semplici. I nodi da sciogliere erano parecchi però - ha concluso - siamo riusciti a fare un ottimo lavoro".