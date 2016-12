Trieste, 28 dic. (askanews) - Potenziare in maniera stabile gli organici delle Forze dell'ordine in Friuli Venezia Giulia per garantire la sicurezza dei cittadini in un territorio immediatamente interessato dai flussi migratori e sempre più cruciale per le tratte criminali provenienti dall'Est Europa. Lo ha chiesto la presidente della Regione, Debora Serracchiani, in una lettera inviata al ministro degli Interni, Marco Minniti. "Si sta delineando un clima di allarme sociale legato al susseguirsi di fatti di cronaca che vedono troppo spesso al centro cittadini di origine straniera", ha scritto Serracchiani al ministro, segnalando come "nelle ultime settimane diversi sono i casi che rendono sempre più diffuso un sentimento di paura e incertezza, che rischia di minare un clima di abituale pacifica convivenza, ottenendo l'effetto aggiuntivo di rendere molto più complesso lo sforzo di gestione dei migranti sul territorio regionale". Da qui la richiesta che siano poste in atto "tutte le misure più opportune per arginare il montare di un clima sociale che sta trasformando il disagio in rabbia". E ciò, ha evidenziato la presidente del Friuli Venezia Giulia, "anche per scongiurare confusione e sovrapposizioni di ruoli, laddove si vedono alcuni amministratori locali ambire a rendersi succedanei delle Forze dell'ordine, o riproporre forme di 'volontariato per la sicurezza' già sperimentate senza successo in passato".