Trieste, 26 gen. (askanews) - "Nell'evento odierno vedo un tassello importante e fattivo della costruzione di una più forte e innovativa partnership commerciale capace di innescare molteplici benefici per i nostri rispettivi territori". Lo ha sottolineato la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, aprendo il convegno di presentazione del Porto di Trieste a palazzo Metternich, sede dell'Ambasciata d'Italia a Vienna, organizzato dall'Autorità portuale in sinergia con la Regione Fvg e la Camera di Commercio Italo-Tedesca. Un evento per rimarcare come, con una solida alleanza, Trieste e Vienna possano recuperare pienamente il ruolo tradizionale di centralità nello spazio economico europeo e mediterraneo. E questo rinnovato patto ha una coincidenza non casuale nell'anniversario di costruzione (1857-2017) della Südbahn Vienna-Trieste, la linea ferroviaria Meridionale che collega Vienna a Trieste passando per i territori di Austria, Slovenia e Italia. "Il nostro comune retaggio storico - ha osservato Serracchiani - ha individuato Trieste quale Hub internazionale, scalo portuale di riferimento per l'Europa centrale e dell'Alto Adriatico. Grazie al lavoro svolto, posso dire che questa è una realtà dei nostri giorni, fonte di opportunità per il futuro, per tutti gli operatori internazionali", ha detto la presidente, rivolgendo parole di gratitudine all'ambasciatore d'Italia a Vienna, Giorgio Marrapodi, "per aver sempre assicurato il proprio essenziale supporto al rafforzamento della cooperazione tra i nostri due Paesi".