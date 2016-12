Trieste, 23 dic. (askanews) - "Lavorando accanitamente tutti i giorni, con la nostra presenza costante nei luoghi dove le decisioni devono essere prese e quindi sì, anche a Roma, abbiamo portato in Friuli Venezia Giulia nel triennio 2013-2016 oltre due miliardi di euro di fondi statali e oltre 650 milioni di finanziamenti comunitari". Lo ha ricordato la presidente della Regione Debora Serracchiani, in occasione della conferenza stampa di fine anno in cui, assieme agli assessori - "tutto quello che abbiamo ottenuto è merito del lavoro di squadra della Giunta" -, ha presentato i principali risultati del percorso amministrativo e ha tracciato le linee di lavoro per il 2017. "Credo che a molte polemiche, accese fin dal nostro primo insediamento, si risponda solo con i fatti e con i numeri: a chi dice che questa Giunta, e io in particolare, siamo sempre a Roma, rispondiamo segnalando ai cittadini del Friuli Venezia Giulia quanti fondi abbiamo portato in dote dal 2013 al 2016. Di questi, 625 milioni riguardano il cosiddetto Patto Serracchiani-Padoan, la cui rinegoziazione è un altro degli obiettivi importanti del prossimo anno", ha affermato Serracchiani, rendendo noto che "sono già in atto importanti colloqui con il Governo Gentiloni in tal senso". Altrettanto importante, infine, per la presidente, tutto il lavoro "svolto a Roma, e non solo, per chiudere tutta la programmazione europea 2014-2020: abbiamo corso ma oggi possiamo dire che siamo tra le pochissime Regioni in Italia pronte per partire".