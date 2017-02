Udine, 20 feb. (askanews) - La presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, ha incontrato oggi presidente e sindaci dell'ufficio di presidenza della Uti "Valli e Dolomiti friulane", assieme al nuovo direttore generale Luciano Gallo e al segretario Patrizia Mascellino. "Un'Unione che sta lavorando molto bene e che è già in uno stato avanzato di elaborazione del Piano per lo sviluppo", ha sottolineato Serracchiani, ringraziando per l'impegno sindaci, Consigli comunali e il direttore Gallo. La presidente ha accolto con molto favore la proposta emersa nell'incontro per una "conferenza dei servizi" che sia propedeutica all'evento organizzato dalla stessa Uti a fine marzo nella centrale idroelettrica di Monterale Valcellina in cui tutti i portatori di interesse approfondiranno i temi per lo sviluppo del territorio: impresa, paesaggio, coesione sociale, sostenibilità e naturalità.