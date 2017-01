Trieste, 26 gen. (askanews) - "Un'occasione per condividere progettualità e obiettivi del nuovo Fogolâr Furlan che si costituirà a breve a Vienna e per consolidare i rapporti con i tanti corregionali che vivono qui, rafforzando la conoscenza e valorizzazione di un patrimonio importante anche per noi". Lo ha sottolineato la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, al termine dell'incontro che si è svolto a palazzo Metternich, sede dell'ambasciata italiana a Vienna, con Stefania Zanier, la prossima presidente del Fogolâr Furlan, il primo che verrà costituito nella capitale austriaca. Accolta dall'ambasciatore Giorgio Marrapodi, Serracchiani ha ascoltato da Zanier, quarantenne udinese con ascendenza carnica, fisioterapista da tre anni a Vienna, gli obiettivi che il gruppo di una ventina di proponenti - friulani tra i 25 e 50 anni, impegnati in varie professioni e attività imprenditoriali o di pubblico esercizio - ha posto alla base del neocostituendo Fogolâr, che conta già sull'interessamento di una vasta platea di aderenti. In Austria le statistiche AIre registravano nel 2012 circa 1.800 corregionali dal Fvg - la comunità italiana più numerosa assieme a quella proveniente dal Veneto, dopo quella del Trentino Alto Adige - e, proporzionalmente all'aumento di residenti italiani che si è verificato negli ultimi anni - oggi sono circa 30 mila quelli registrati all'anagrafe - è cresciuta anche la quota di friulani.