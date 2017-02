Trieste, 17 feb. (askanews) - I contenuti del protocollo d'intesa sottoscritto a Roma lo scorso 21 dicembre e finalizzato alla costituzione di una NewCo interamente pubblica per gestire e realizzare le infrastrutture che oggi fanno capo ad Autovie Venete SpA (terza corsia sull'A4) sono stati illustrati alla I Commissione consiliare dalla presidente della Regione Debora Serracchiani, che era accompagnata dall'assessore alle finanze Francesco Peroni e dai presidenti di Autovie Venete Maurizio Castagna e di Friulia Pietro Del Fabro. Il protocollo, firmato dalla stessa Serracchiani, dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia e dal presidente dell'Anas Gianni Vittorio Armani, impegna i contraenti a costituire una società da loro interamente partecipata e a porre in essere tutte le misure necessarie per l'affidamento, da parte del ministero delle Infrastrutture, della concessione autostradale oggi di Autovie Venete SpA. Il protocollo prevede che la Regione Friuli Venezia Giulia mantenga il controllo della maggioranza societaria con una quota azionaria compresa tra il 50,1 e il 54 %; al Veneto avrebbe una quota pari al 6 %; all'Anas andrebbe una partecipazione non superiore al 43,9 %.