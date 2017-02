Udine, 8 feb. (askanews) - Un pensiero agli sloveni delle province di Trieste, Gorizia e Udine è stato rivolto, oggi, dalla presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, in occasione della giornata della cultura slovena, festa nazionale in Slovenia e ricorrenza molto sentita tra gli sloveni in patria e nel mondo. "La ricchezza della nostra regione è dovuta anche alla varietà linguistica e culturale - è il messaggio di Serracchiani - e in questo contesto il contributo della comunità slovena è ammirevoleconsiderando il grande numero di biblioteche, teatri, circoli, cori, istituti di ricerca, organi di stampa e altre organizzazioni di diverso tipo che operano a salvaguardia della presenza slovena sul territorio". Ricordando poi che l'8 febbraio segna l'anniversario della morte di France Preseren, sommo poeta sloveno, Serracchiani ha voluto ricordare il messaggio contenuto nella sua opera Zdravljica, i cui versi, scritti a metà del XIX secolo, sono divenuti inno della Repubblica di Slovenia.