Fvg, Serracchiani e Telesca incontrano con direttori enti SSR

Roma, 14 feb. (askanews) - La presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, e l'assessore regionale alla Salute, Maria Sandra Telesca, hanno nuovamente incontrato, oggi a Trieste, tutti direttori generali del Sistema sanitario regionale per fare il punto sull'attuazione della riforma, verificare i risultati raggiunti nell'affrontare alcune criticità (in particolare in tema di miglioramento della risposta dei Pronto soccorso e di tempi d'attesa delle prestazioni) e mettere a confronto modelli organizzativi diversi, al fine di una loro ottimizzazione su tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia.

L'incontro di oggi, spiega la Regione, fa seguito a quello di Udine, di fine gennaio, e ad una serie di sopralluoghi che nei giorni scorsi tecnici della direzione Salute della Regione hanno effettuato nei Pronto Soccorso più congestionati, allo scopo di individuare nuove e più efficienti soluzioni organizzative.

In questo contesto nel confronto è stato evidenziato che le maggiori criticità riguardano il Pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara, a Trieste. Per numero di accessi esso è sovrapponibile al Pronto soccorso dell'Ospedale di Pordenone ed inferiore a quello dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Tuttavia presenta noti problemi logistici e strutturali che, in attesa di essere risolti, possono essere in parte ridotti con l'adozione di nuovi protocolli di triage (sistema di selezione dei casi basato sulla gravità delle lesioni riportate e del quadro clinico), ad esempio anche con la previsione di percorsi brevi e "procedure speciali" (in genere prevedendo l'accettazione diretta del paziente inviato dal medico di Medicina generale) o percorsi differenziati laddove si richiede l'intervento di un radiologo o di un ortopedico.

