Trieste, 4 gen. (askanews) - "Condivisione e sinergia" su molti aspetti, quali le prospettive del Porto di Monfalcone e il ruolo di Fincantieri, senza tuttavia nascondere una differenza di vedute su altre questioni, con comunque "una sincera volontà di collaborare". E' la sintesi fatta dalla presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, al termine dell'odierna riunione, a Trieste, con Anna Maria Cisint, sindaco del Comune di Monfalcone da novembre dell'anno scorso. "In questo primo incontro abbiamo affrontato tutti i temi che riguardano la città di Monfalcone", ha commentato Serracchiani, sottolineando come le due Amministrazioni, quella regionale e quella comunale, stiano lavorando per il raggiungimento degli stessi obiettivi. "Penso ad esempio al Porto di Monfalcone e alla sinergia con lo scalo di Trieste, ma anche ad alcune questioni sollevate dal sindaco, come ad esempio i dragaggi e l'importanza di affrettare l'escavo nella zona portuale, dove la Regione è assolutamente disponibile a fare la sua parte".