Trieste, 28 gen. (askanews) - "Con il protocollo del 2015 sottoscritto con il Ministero della Giustizia abbiamo anticipato quello che oggi stanno facendo altre Regioni per venire incontro alle esigenze di personale amministrativo dei tribunali". Con queste parole la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani ha commentato la relazione del presidente della Corte d'Appello di Trieste, Oliviero Drigani, in occasione dell'odierna cerimonia di apertura dell'anno giudiziario che si è tenuta nel Palazzo di Giustizia del capoluogo giuliano. E' stato infatti lo stesso presidente Drigani, nella solennità del suo intervento, a rivolgere un ringraziamento nei confronti dell'Amministrazione regionale "per la passione e lo scrupolo" con cui è stata data attenzione alle esigenze quotidiane dei tribunali del Friuli Venezia Giulia, formulando l'auspicio che si continui a lavorare proficuamente su questa strada improntata alla collaborazione. Da parte sua la presidente Serracchiani ha ricordato che la Regione, in base al protocollo firmato con il ministro Orlando, ha messo a disposizione dei tribunali mezzi e risorse umane, garantendo al personale una formazione adeguata e costante, lavorando congiuntamente con gli uffici giudiziari. Nello specifico della relazione svolta dal presidente Drigani, Serracchiani infine ha parlato di un "ottimo intervento", in quanto sono stati rappresentati gli aspetti positivi e le criticità di una Giustizia che "nella nostra regione è particolarmente attenta alle esigenze del territorio".